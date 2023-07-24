Определился потенциальный соперник "Ворсклы" в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Если полтавчане справятся с "Дилой", то дальше сыграют с победителем пары АПОЭЛ – "Войводина".

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

В ходе жеребьевки определился потенциальный соперник полтавской "Ворсклы" на этой стадии третьего по престижности евротурнира.

Если команда Виктора Скрипника во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций пройдет грузинскую "Дилу", то далее померяется силами с победителем пары АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия).

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 10 и 17 августа.

Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

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