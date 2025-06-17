Определился потенциальный соперник молодежной сборной Украины в четвертьфинале Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Определился потенциальный соперник молодежной сборной Украины (U-21) по футболу в четвертьфинале Евро-2025.

Им стала сборная Португалии, которая заняла первое место в группе С. В заключительном, третьем туре группового этапа португальцы разгромили Грузию (4:0).

В борьбе за первую позицию Португалия (7 очков, разница забитых и пропущенных мячей – 9:0) по дополнительным показателям опередила Францию (7 баллов, 7:3), которая также вышла в плей-офф. Грузия (3 пункта, 4:8) и Польша (0, 2:11) завершили свои выступления на континентальном первенстве.

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Сборная Украины на старте турнира потерпела поражение от Дании (2:3), а затем одержала победу над Финляндией (2:0).

После двух туров "сине-желтые", имея 3 очка, занимают второе место в группе D. Первую строчку и досрочный выход в плей-офф гарантировала себе Дания (6 баллов), которая после победы над Украиной сумела сенсационно одолеть Нидерланды (2:1). Нидерландцы и финны замыкают квартет, имея по одному зачетному пункту благодаря ничьей (2:2) в очном матче первого тура.

Турнирная таблица в группе D перед заключительным туром

1. Дания – 6 очков (2 матча)

2. Украина – 3 очка (2)

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3. Нидерланды – 1 очко (2)

4. Финляндия – 1 очко (2)

Для того чтобы пробиться в плей-офф со второй позиции, подопечным Унаи Мельгосы нужно в последнем туре не проиграть Нидерландам. Этот матч состоится в среду, 18 июня, в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступны аудиокомментарий и текстовая онлайн-трансляция матча Нидерланды – Украина.

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Потенциальный четвертьфинальный матч сборной Украины против португальцев состоится в субботу, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.