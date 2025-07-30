Определился потенциальный соперник "Шахтера" в третьем раунде отбора Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Стал известен потенциальный соперник донецкого "Шахтера" в третьем раунде квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

Если "горняки" во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы пройдут турецкий "Бешикташ", то дальше встретятся с греческим "Панатинаикосом" .

Согласно жеребьевке, которая состоялась ранее, победитель пары "Шахтер" – "Бешикташ" выходил на проигравшего пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция).

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В первом поединке в Глазго шотландский клуб выиграл со счетом 2:0. Ответный матч в Афинах закончился вничью 1:1.

Таким образом, по итогам двух встреч "Рейнджерс" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, а "Панатинаикос" продолжит выступления в 3-м раунде отбора Лиги Европы, где сыграет с "Шахтером" или "Бешикташем".

Первый поединок в Стамбуле завершился победой "горняков" со счетом 4:2. Ответный матч состоится в четверг, 31 июля, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Матчи 3-го раунда отбора Лиги Европы состоятся 7 и 14 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги конференций.

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Ранее сообщалось, что определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.