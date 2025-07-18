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Определился соперник "Александрии" во втором раунде квалификации Лиги конференций
Поединки состоятся 24 и 31 июля.
Стало известно, с кем Александрия сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Серебряный призер украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2024/25 сразится с сербским "Партизаном" .
В первом квалификационном раунде Лиги Европы действующий серебряный призер чемпионата Сербии в серии пенальти вылетел от кипрского клуба АЕК Ларнака (0:1, 2:1 после дополнительного времени).
Интересно, что прошлым летом киевское "Динамо" встречалось с "Партизаном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и разбило сербский клуб со счетом 9:2 по сумме двух поединков (6:2, 3:0).
Матчи "Александрии" против "Партизана" состоятся 24 и 31 июля. Первая игра будет номинально домашняя для украинской команды.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.