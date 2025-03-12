Определился соперник "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Лилль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Пьер-Моруа" в городе Вильнев-д'Аск завершился со счетом 1:2 .

На 5-й минуте встречи Джонатан Дэвид вывел французскую команду вперед, реализовав пенальти. Ассистом отличился бывший защитник донецкого "Шахтера" Исмаили.

Но во втором тайме немецкий клуб переломил ход матча. На 54-й минуте "шмели" отыгрались – Эмре Джан реализовал пенальти.

На 65-й минуте дортмундцы забили победный мяч – автором результативного удара стал Максимильян Байер.

В первом матче, который состоялся неделю назад в Дортмунде, команды не сумели определить сильнейшего (1:1).

Таким образом, по сумме двух поединков "Боруссия" победила со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала, где сыграет против испанской "Барселоны", которая в 1/8 финала выбила португальскую "Бенфику" украинского вратаря Анатолия Трубина.

Обзор матча "Лилль" – "Боруссия" Дортмунд

Будет добавлен в скором времени.

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