Определился соперник "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо", которое вылетело из квалификации Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса" (0:1, 0:2), узнало своего соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

В борьбе за место в основном этапе Лиги Европы "бело-синие" посоревнуются с израильским "Маккаби" Тель-Авив. Матчи состоятся 21 и 28 августа.

В третьем раунде отбора Лиги Европы израильский клуб дважды обыграл мальтийский "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Реклама

Победитель двухматчевого противостояния между "Динамо" и "Маккаби" выйдет в основную стадию Лиги Европы. Проигравший будет играть в основном этапе Лиги конференций.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.