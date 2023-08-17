Определился соперник "Динамо" в решающем раунде квалификации Лиги конференций

"Бело-синие" поборются за выход в групповой этап с турецким "Бешикташем".

Стало известно, против кого киевское "Динамо" сыграет в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сезона-2023/24.

Соперником "бело-синих" станет турецкий "Бешикташ", который в 3-м квалификационном раунде турнира прошел азербайджанский клуб "Нефтчи".

В первом поединке стамбульский клуб на выезде выиграл со счетом 1:3. Ответный матч также завершился победой "Бешикташа" – 2:1. Таким образом, турецкий гранд оказался сильнее по итогам двух встреч – 5:2 .

Отметим, что нынешний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу тренировал "Бешикташ" в период с 2002 по 2004 год.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 24 августа, а ответные поединки – 31 августа.

Киевляне начнут с номинально домашней игры. Ответный матч примет стадион в Стамбуле.

Напомним, на пути в решающий раунд квалификации Лиги конференций "Динамо" в серии пенальти одолело греческий "Арис" после ничейного результата 2:2 по сумме двух матчей.

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