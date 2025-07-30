Определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" узнало своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Команда Александра Шовковского сразится с кипрским "Пафосом", который во втором отборочном раунде самого престижного еврокубка прошел израильский "Маккаби" Тель-Авив.

В первом матче на Кипре клубы сыграли вничью 1:1. Ответный поединок закончился победой "Пафоса" (0:1).

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Из-за вооруженного конфликта в Израиле номинально домашняя для "Маккаби" встреча проходила в сербском городе Бачка-Топола.

Интересно, что в течение первого тайма клуб из Тель-Авива заиграл аж трех голкиперов. На старте матча травмировался Йоав Герафи, которого на 13-й минуте заменил Офек Мелика. Однако на 30-й минуте Мелика получил прямую красную карточку, из-за чего "Маккаби" был вынужден вместо полевого игрока выпустить на поле третьего вратаря команды Роя Мипшати.

Именно Мипшати на 40-й минуте пропустил единственный гол в этом поединке – за кипрский коллектив забил 24-летний бразильский форвард Жажа.

Больше мячей до финального свистка забито не было. Так что "Пафос" одержал победу над "Маккаби" со счетом 2:1 по сумме двух матчей и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против "Динамо".

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Поединки между "Динамо" и "Пафосом" состоятся 5/6 и 12 августа. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.