Определился соперник "Полесья" в третьем раунде отбора Лиги конференций

Александр Филиппов / © ФК Полесье

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Житомирское "Полесье" узнало своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Подопечные Руслана Ротаня сыграют против венгерского "Пакша", который во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций прошел словенский "Марибор" (1:0, 1:1).

Поединки "Полесья" против "Пакша" состоятся 7 и 14 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

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Отметим, что "Полесье" стартовало в еврокубках со 2-го раунда квалификации Лиги конференций, где по сумме двух встреч одолело "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).

Ранее сообщалось, что определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.