Определился соперник "Полесья" во втором раунде отбора Лиги конференций

"Полесье" / © ФК Полесье

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Стало известно, с кем житомирское "Полесье" сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Подопечные Руслана Ротаня сразятся с клубом "Санта-Колома" из чемпионата Андорры.

В первом квалификационном раунде коллектив из Андорры выбил боснийский "Борац" Баня-Лука (4:1, 0:2), который дошел до 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги конференций.

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"Санта-Колома" – бронзовый призер чемпионата Андорры сезона-2024/25. В то время как "Полесье" заняло четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединки между командами запланированы на 24 и 31 июля. Первая игра будет номинально домашняя для житомирцев и состоится в словацком городе Пряшов.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.