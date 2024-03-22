Определился соперник сборной Украины в финале плей-офф отбора на Евро-2024: когда решающая игра

26 марта команда Сергея Реброва в польском Вроцлаве встретится с Исландией.

Стало известно, кто станет соперником сборной Украины в финале плей-офф отбора к Евро-2024. Решающий матч за выход на континентальное первенство команда Сергея Реброва сыграет против Исландии.

В полуфинале плей-офф украинская сборная совершила камбэк и одолела команду Боснии и Герцеговины (2:1), а исландцы в параллельном матче разгромили Израиль со счетом 4:1.

Причем островяне также пропустили первыми – на 31-й минуте израильтян вывел вперед Эран Захави, реализовав пенальти. Однако еще до перерыва гости оказались в роли лидера благодаря голам Альберта Гудмундссона и Арнора Траустасона.

Во втором тайме Израиль остался в меньшинстве – на 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник Рой Ревиво.

Исландия воспользовалась численным преимуществом и сняла вопрос о победителе противостояния – Гудмундссон забил еще два гола, завершив матч с хет-триком.

Решающий поединок за выход на чемпионат Европы между сборными Украины и Исландии состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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