Определился соперник "Шахтера" в битвах за групповой этап Лиги чемпионов

Определился соперник "Шахтера" в битвах за групповой этап Лиги чемпионов

Донецкий клуб встретится с французским "Монако".

Донецкий "Шахтер" узнал соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. За путевку в групповой этап самого престижного еврокубка "горняки" поспорят с французским "Монако".

Представитель Лиги 1 в ответном матче 3-го отборочного раунда победил чешскую "Спарту" со счетом 3:1 и прошел в следующую стадию по сумме двух встреч - 5:1.

Матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 августа.

Напомним, в 3-м раунде квалификации вице-чемпион Украины победил бельгийский "Генк" - 2:1 на выезде и с аналогичным счетом дома.

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