Определился соперник "Ворсклы" во втором раунде квалификации Лиги конференций: когда матчи

Полтавчане сыграют против бронзового призера чемпионата Финляндии.
Стал известен первый соперник полтавской "Ворсклы" в Лиге конференций-2021/22.
Во втором квалификационном раунде дебютного розыгрыша третьего по значимости еврокубка команда Юрия Максимова сыграет с финской командой КуПС.
В первом раунде отбора бронзовый призер чемпионата Финляндии прошел армянский клуб "Ноа". Первый поединок между командами закончился минимальной победой "Ноа" (1:0), но в ответном матче КуПС разгромил соперника - 5:0.
Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22-го и 29 июля.
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