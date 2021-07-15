Определился соперник "Ворсклы" во втором раунде квалификации Лиги конференций: когда матчи

Определился соперник "Ворсклы" во втором раунде квалификации Лиги конференций: когда матчи

Полтавчане сыграют против бронзового призера чемпионата Финляндии.

Стал известен первый соперник полтавской "Ворсклы" в Лиге конференций-2021/22.

Во втором квалификационном раунде дебютного розыгрыша третьего по значимости еврокубка команда Юрия Максимова сыграет с финской командой КуПС.

В первом раунде отбора бронзовый призер чемпионата Финляндии прошел армянский клуб "Ноа". Первый поединок между командами закончился минимальной победой "Ноа" (1:0), но в ответном матче КуПС разгромил соперника - 5:0.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22-го и 29 июля.

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