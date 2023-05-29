Определился второй клуб, досрочно вылетевший из УПЛ по итогам текущего сезона

"Металлист" стал вторым клубом, который вылетел из украинской Премьер-лиги (УПЛ) по итогам сезона-2022/23.

В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) харьковчане проиграли "Минаю" со счетом 1:2 .

На 36-й минуте Егор Демченко вывел "Металлист" вперед, но затем закарпатцы совершили камбэк. На 61-й минуте счет сравнял Олег Вишневский.

А на 75-й минуте Руслан Паламарь реализовал пенальти и принес закарпатцам волевую победу.

Таким образом, "Металлист" (22 очка) досрочно потерял шансы сохранить место в элитном дивизионе. Харьковчане отстали от 14-й позиции, дающей право сыграть в переходных матчах, на шесть баллов.

"Минай" (33 пункта) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице УПЛ.

В заключительном туре 4 июня "Металлист" сыграет с Черноморцем, а "Минай" будет принимать "Зарю".

Ранее вылет из элитного дивизиона оформил "Львов", досрочно занявший последнее место в сезоне УПЛ-2022/23.

Места "Львова" и "Металлиста" в следующем розыгрыше УПЛ займут два лучших клуба Первой лиги (киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье" ).

и житомирское ). Третье и четвертое места Первой лиги (ЛНЗ Черкассы и запорожский "Металлург") сыграют в стыковых матчах за выход в элитный дивизион против команд, которые финишируют на 14-й и 13-й позициях соответственно в нынешнем сезоне УПЛ.

Напомним, в предпоследнем туре УПЛ "Ворскла" и "Кривбасс" синхронно победили, закрутив интригу в борьбе за еврокубки.

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