Определился второй новичок УПЛ сезона-2025/26 и все участники переходных матчей

Футбольный клуб "Полтава" / © СК "Полтава"

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Определился второй новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Им стал футбольный клуб "Полтава".

По итогам последнего тура чемпионской группы Первой лиги полтавчане с 41 очком заняли второе место в турнирной таблице и повысились в классе.

"Полтава" напрямую вышла в УПЛ вслед за "Эпицентром" (53 балла), который стал чемпионом Первой лиги.

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"Эпицентр" и "Полтава" впервые в истории получили право играть в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

Также определились все участники переходных матчей за право выступать в УПЛ в сезоне-2025/26. Это "Ворскла", "Левый Берег", "Кудровка" и "Металлист 1925".

"Ворскла" (13-е место в УПЛ) сыграет против "Кудровки" (4-я ступенька Первой лиги), а "Левый Берег" (14-я позиция в УПЛ) встретится с "Металлистом 1925", который стал третьим в Первой лиге.

Плей-офф за право участия в УПЛ-2025/26 состоится в формате двухматчевых противостояний. Первые поединки запланированы на 29 мая, ответные игры – 1 июня.

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Переходные матчи за право играть в УПЛ сезона-2025/26

29 мая

"Кудровка" – "Ворскла"

"Левый Берег" – "Металлист 1925"

1 июня

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"Ворскла" – "Кудровка"

"Металлист 1925" – "Левый Берег"

Напомним, напрямую в Первую лигу вылетели "Черноморец" и "Ингулец", которые заняли последние места по итогам сезона УПЛ-2024/25.