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Определился второй новичок УПЛ сезона-2025/26 и все участники переходных матчей
"Полтава" вслед за "Эпицентром" впервые в истории вышла в элитный дивизион.
Определился второй новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Им стал футбольный клуб "Полтава".
По итогам последнего тура чемпионской группы Первой лиги полтавчане с 41 очком заняли второе место в турнирной таблице и повысились в классе.
"Полтава" напрямую вышла в УПЛ вслед за "Эпицентром" (53 балла), который стал чемпионом Первой лиги.
"Эпицентр" и "Полтава" впервые в истории получили право играть в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.
Также определились все участники переходных матчей за право выступать в УПЛ в сезоне-2025/26. Это "Ворскла", "Левый Берег", "Кудровка" и "Металлист 1925".
"Ворскла" (13-е место в УПЛ) сыграет против "Кудровки" (4-я ступенька Первой лиги), а "Левый Берег" (14-я позиция в УПЛ) встретится с "Металлистом 1925", который стал третьим в Первой лиге.
Плей-офф за право участия в УПЛ-2025/26 состоится в формате двухматчевых противостояний. Первые поединки запланированы на 29 мая, ответные игры – 1 июня.
Переходные матчи за право играть в УПЛ сезона-2025/26
29 мая
"Кудровка" – "Ворскла"
"Левый Берег" – "Металлист 1925"
1 июня
"Ворскла" – "Кудровка"
"Металлист 1925" – "Левый Берег"
Напомним, напрямую в Первую лигу вылетели "Черноморец" и "Ингулец", которые заняли последние места по итогам сезона УПЛ-2024/25.