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"Сварливый старик": жена Месси поздравила Лео с днем рождения архивным фото в подростковом возрасте

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"Сварливый старик": жена Месси поздравила Лео с днем рождения архивным фото в подростковом возрасте

instagram.com/antonelaroccuzzo

Накануне легендарному футболисту исполнилось 34 года.

Антонелла Рокуццо, жена капитана "Барселоны" Лионеля Месси, неожиданным образом поздравила своего мужа с днем рождения.

Избранница аргентинца опубликовала в Instagram архивное фото, на котором ее будущий муж приобнял ее перед камерой. На снимке пара предстала еще подростками.

© instagram.com/antonelaroccuzzo
instagram.com/antonelaroccuzzo

"С днем ​​рождения, любовь моя. Мы любим тебя все больше с каждым днем! Ты для нас все, мы очень по тебе скучаем, сварливый старик", - прокомментировала кадр Антонелла.

В настоящее время Месси находится в расположении сборной Аргентины, в составе которой принимает участие в Кубка Америки. Партнеры по национальной команде поздравили Лионеля одними из первых и сделали это очень оригинально.

  • Ранее Рокуццо вспомнила свадьбу со звездой футбола, которую они сыграли 1 июля 2017 года. Пара вместе почти с детства.
  • Лионель и Антонелла воспитывают трех сыновей: ТьягоМатео и Чиро.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, жена Месси поразила фанатов своим видом во время награждения мужа. 