Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории: кто в топ-10

Леброн Джеймс и Майкл Джордан / © Associated Press

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Издание Sportico опубликовало обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с учетом инфляции.

Возглавляет этот список американский баскетболист Майкл Джордан. Суммарные доходы экс-игрока "Чикаго Буллз" составляют 4,15 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занимает американский гольфист Тайгер Вудс, который заработал за все время 2,79 млрд долларов. На третьей позиции расположился португальский футболист Криштиану Роналду – 2,23 млрд долларов.

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На четвертой строчке находится американский баскетболист Леброн Джеймс – 1,88 млрд долларов, а замыкает топ-5 аргентинский футболист Лионель Месси – 1,85 млрд долларов.

Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Sportico

1. Майкл Джордан (США, баскетбол) – 4,15 миллиарда долларов

2. Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,79 миллиарда долларов

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 2,23 миллиарда долларов

4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,88 миллиарда долларов

5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 1,85 миллиарда долларов

6. Арнольд Пальмер (США, гольф) – 1,82 миллиарда долларов

7. Джек Никлас (США, гольф) – 1,75 миллиарда долларов

8. Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) – 1,61 миллиарда долларов

9. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 1,59 миллиарда долларов

10. Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,52 миллиарда долларов

Отметим, что в своем рейтинге Sportico определяет доход спортсменов во время игровой карьеры и после нее: в том числе их заработные платы, бонусы за выступления, а также деньги, полученные от спонсорских соглашений, бизнеса и роялти.