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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории: кто в топ-10
Список возглавил легендарный баскетболист Майкл Джордан.
Издание Sportico опубликовало обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с учетом инфляции.
Возглавляет этот список американский баскетболист Майкл Джордан. Суммарные доходы экс-игрока "Чикаго Буллз" составляют 4,15 млрд долларов.
Второе место в рейтинге занимает американский гольфист Тайгер Вудс, который заработал за все время 2,79 млрд долларов. На третьей позиции расположился португальский футболист Криштиану Роналду – 2,23 млрд долларов.
На четвертой строчке находится американский баскетболист Леброн Джеймс – 1,88 млрд долларов, а замыкает топ-5 аргентинский футболист Лионель Месси – 1,85 млрд долларов.
Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Sportico
1. Майкл Джордан (США, баскетбол) – 4,15 миллиарда долларов
2. Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,79 миллиарда долларов
3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 2,23 миллиарда долларов
4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,88 миллиарда долларов
5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 1,85 миллиарда долларов
6. Арнольд Пальмер (США, гольф) – 1,82 миллиарда долларов
7. Джек Никлас (США, гольф) – 1,75 миллиарда долларов
8. Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) – 1,61 миллиарда долларов
9. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 1,59 миллиарда долларов
10. Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,52 миллиарда долларов
Отметим, что в своем рейтинге Sportico определяет доход спортсменов во время игровой карьеры и после нее: в том числе их заработные платы, бонусы за выступления, а также деньги, полученные от спонсорских соглашений, бизнеса и роялти.