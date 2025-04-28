Опубликовано официальное промо боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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В Сети опубликован официальный проморолик боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Ключевым моментом видео стал скандальный эпизод с первого поединка между Усиком и Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде поединка британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

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Это вызвало множество споров среди любителей бокса. Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.

"На кону все на "Уэмбли". Даниэль Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе этого столетия в грандиозном реванше с Александром Усиком", – говорится в подписи к промо бою.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В настоящее время украинец владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а британцу принадлежит пояс IBF.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Напомним, в мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Затем из-за реванша с "Цыганским королем" Александр отказался проводить обязательную защиту титула IBF против Дюбуа и освободил пояс, потеряв звание "абсолюта".

Так что в грядущем бою с Даниэлем украинец попытается во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.