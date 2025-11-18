Опубликовано видео эмоциональной речи Реброва в раздевалке сборной Украины после матча с Исландией

Сергей Ребров и Андрей Шевченко / © УАФ

Реклама

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала видео речи главного тренера сборной Украины Сергея Реброва к игрокам национальной команды после победы над Исландией (2:0) в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Наставник "сине-желтых" в присутствии президента УАФ Андрея Шевченко эмоционально обратился к футболистам в раздевалке.

"Когда в раздевалку зашел Николай и сказал: "Вот это команда". Я думаю, это важно. Мы можем проиграть, можем выиграть. Сегодня была команда. Вы сегодня бились. Да, я благодарен каждому из вас. Если бы Толя сегодня не потянул этот мяч, мы не знаем, что бы было. Если бы мы в последние 10 минут так не атаковали, мы не знаем, что было бы. Для меня очень важно, что сегодня с первой до последней минуты была команда. Вы действительно работали для Украины. Большое спасибо.

Реклама

Я хотел бы сказать одну вещь. Знаете, раньше, когда я был тренером в "Динамо" и в команде, я тоже игрокам говорил: "Может, в сборной, вы подумайте, может свои травмы залечите в сборной, если вы их получили в команде". Но сейчас другие времена – сейчас для вас, я уверен, очень важен вызов в сборную – поехать и биться за нашу страну.

Поэтому я хочу вас попросить. Это очень важно, чтобы вы готовились в своих командах. Сейчас две очень важные встречи плей-офф на чемпионат мира. Вы сделали очень хорошее дело, но у нас еще один шаг. Чтобы сделать этот шаг, готовьте себя в своих командах. Я очень благодарен вам, вы молодцы", – сказал Ребров.

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Реклама

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Ребров рассказал, благодаря чему Украина победила Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026.