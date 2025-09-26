Опубликованы подробные результаты голосования за "Золотой мяч-2025"

Усман Дембеле / © Associated Press

Авторитетный журнал France Football опубликовал подробные результаты голосования за "Золотой мяч-2025".

Так, вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира, набрал 1380 баллов.

Его ближайший преследователь, испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, получил 1059 баллов. Топ-3 замкнул португальский полузащитник ПСЖ Витинья, которому досталось 703 балла.

Топ-10 выглядит так:

Подробные результаты голосования за "Золотой мяч-2025"

В прошлом сезоне Дембеле помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел выступающих за мадридский "Реал" Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.