Опубликованы результаты голосования за лучшего вратаря 2024 года: сколько очков набрал Лунин

Украинский голкипер мадридского "Реала" был одним из претендентов на трофей "Льва Яшина".

Стали известны результаты голосования за трофей "Льва Яшина" – награду лучшему вратарю 2024 года по версии авторитетного журнала France Football.

Победителем номинации во второй раз подряд стал аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. В то время как украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин занял в голосовании третье место.

Трофей "Льва Яшина": результаты голосования (топ-10)

1. Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла") – 276 очков

2. Унаи Симон (Испания, "Атлетик") – 213 очков

3. Андрей Лунин (Украина, "Реал") – 112 очков

4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ) – 58 очков

5. Майк Маньян (Франция, "Милан") – 56 очков

6. Ян Зоммер (Швейцария, "Интер") – 51 очко

7. Гиорги Мамардашвили (Грузия, "Валенсия") – 50 очков

8. Диогу Кошта (Португалия, "Порту") – 28 очков

9. Ронвен Уильямс (ЮАР, "Мамелолди Сандаунз") – 27 очков

10. Грегор Кобель (Швейцария, "Боруссия" Дортмунд) – 20 очков

В прошлом сезоне Лунин сыграл 31 матч за "Реал" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 поединков отыграв "на ноль". Вместе с мадридским клубом Андрей выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2024" состоялась 28 октября в парижском театре Шатле. Награду лучшему футболисту мира 2024 года получил испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

Напомним, "Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золотого мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.

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