Опубликованы результаты голосования за обладателя "Золотого мяча-2024"

В борьбе за награду Родри с небольшим отрывом опередил Винисиуса Жуниора.

Стали известны подробные результаты голосования за обладателя "Золотого мяча-2024".

Как сообщает французское издание L'Equipe, отрыв победителя премии испанского полузащитника "Манчестер Сити" Родри от его главного конкурента в борьбе за награду бразильского нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора составил 41 балл. Это самый маленький разрыв за последние три года.

Меньший разрыв между первым и вторым местами был в голосовании за "Золотой мяч-2021", когда Лионель Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски.

Отметим, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик занял 29-е место в голосовании за обладателя "Золотого мяча", хотя и не получил от респондентов ни одного очка.

"Золотой мяч-2024": результаты голосования (топ-10)

1. Родри (Испания, "Манчестер Сити") – 1170 очков

2. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") – 1129

3. Джуд Беллингем (Англия, "Реал") – 917

4. Дани Карвахаль (Испания, "Реал") – 550

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити") – 432

6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ / "Реал") – 420

7. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер") – 402

8. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") – 383

9. Тони Кроос (Германия, "Реал" / завершил карьеру) – 291

10. Гарри Кейн (Англия, "Бавария") – 201

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

Напомним, "Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золотого мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.

Читайте также:

"Золотой мяч-2024": стало известно, как проголосовал представитель Украины

Звезда "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал на свое поражение в борьбе за "Золотой мяч-2024"

Не Лунин: стал известен лучший вратарь 2024 года по версии France Football