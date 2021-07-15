Опять допинг: еще двух российских спортсменов не пустят на Олимпиаду в Токио

Опять допинг: еще двух российских спортсменов не пустят на Олимпиаду в Токио

Всероссийская федерация плавания собирается подавать апелляцию для снятия "бана".

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев отстранены от соревнований перед Олимпийскими играми-2020.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA). Основанием для отстранения спортсменов стало нарушение антидопинговых правил.

Андрусенко и Кудашев попали в состав сборной России на Олимпиаду-2020, однако теперь вынуждены попрощаться с мечтами выступить в Токио.

Правда, Олимпийский комитет России планирует обжаловать отстранение спортсменов, чтобы им все-таки разрешили принять участие в Играх, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников изданию РИА Новости.

Отметим, что это далеко не первые российские спортсмены, которые пропустят Олимпиаду в Токио из-за допинга. Ранее запрещенный препарат мельдоний нашли в пробах российских гребцов Никиты Моргачова и Павла Сорина.

Напомним

Российская Федерация отстранена от Олимпийских игр из-за допинг-скандала . Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено.

. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России которую расшифровывать запрещено. Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Российская сторона предлагала мелодию песни "Катюша", но получила отказ .

. Кроме того, количество квот для российских спортсменов в легкой и тяжелой атлетике уменьшено из-за допинговых санкций.

Как писал ТСН Проспорт, ранее в Сети разнесли форму российской сборной на Олимпиаду-2020. Новую экипировку для команды из РФ изготовила фирма дочери генерала ФСБ.

Также соцсети жестко высмеяли российские талисманы на Игры в Токио: Мишку-неваляшку и Шапко-кота.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей .

. На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Новости мира: на Олимпиаде в Токио запретят пожимать руки и обниматься

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку