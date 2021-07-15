Опять допинг: еще двух российских спортсменов не пустят на Олимпиаду в Токио

Всероссийская федерация плавания собирается подавать апелляцию для снятия "бана".
Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев отстранены от соревнований перед Олимпийскими играми-2020.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA). Основанием для отстранения спортсменов стало нарушение антидопинговых правил.
Андрусенко и Кудашев попали в состав сборной России на Олимпиаду-2020, однако теперь вынуждены попрощаться с мечтами выступить в Токио.
Правда, Олимпийский комитет России планирует обжаловать отстранение спортсменов, чтобы им все-таки разрешили принять участие в Играх, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников изданию РИА Новости.
Отметим, что это далеко не первые российские спортсмены, которые пропустят Олимпиаду в Токио из-за допинга. Ранее запрещенный препарат мельдоний нашли в пробах российских гребцов Никиты Моргачова и Павла Сорина.
Напомним
- Российская Федерация отстранена от Олимпийских игр из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено.
- Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Российская сторона предлагала мелодию песни "Катюша", но получила отказ.
- Кроме того, количество квот для российских спортсменов в легкой и тяжелой атлетике уменьшено из-за допинговых санкций.
Как писал ТСН Проспорт, ранее в Сети разнесли форму российской сборной на Олимпиаду-2020. Новую экипировку для команды из РФ изготовила фирма дочери генерала ФСБ.
Также соцсети жестко высмеяли российские талисманы на Игры в Токио: Мишку-неваляшку и Шапко-кота.
- Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.
- На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.
- На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).