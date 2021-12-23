Опять футболист: дочь Марадоны выходит замуж за скандального итальянца

Бывшая жена Агуэро согласилась на предложение Пабло Освальдо.

Бывший форвард сборной Италии Пабло Освальдо сделал предложение 32-летней дочери Диего Марадоны в одном из ресторанов Буэнос-Айреса.

Об этом сообщает Clarin.

Джаннина, которая находится в отношениях с футболистом около года, ответила согласием.

С 2008-го по 2012 год Джаннина была женой Серхио Агуэро, недавно объявивший о завершении карьеры, и родила сына Бенджамина.

У Освальдо от предыдущих отношений есть сразу 4 детей.

За свою карьеру 35-летний Пабло Даниэль поиграл за полтора десятка клубов (известнейшими из которых "Бока Хуниорс", "Рома", "Порту", "Ювентус" и "Интер") и запомнился рядом скандальных поступков таких, как избиение одноклубника Эрика Ламела в раздевалке. Кроме того, футболист помешал исполнить пенальти Франческо Тотти. Вырвав мяч из рук "Императора Рима", Освальдо не забил.

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