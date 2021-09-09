"Опять у кого-то бомбанет": легкоатлетки Магучих и Геращенко сфотографировались с россиянкой в Швейцарии

"Опять у кого-то бомбанет": легкоатлетки Магучих и Геращенко сфотографировались с россиянкой в Швейцарии

Украинки сделали совместное селфи с другими финалистками Бриллиантовой лиги, среди которых и представительница РФ Мария Ласицкене.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая попала в скандал из-за объятий с Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио, вновь оказалась на совместном фото с российской соперницей. Спортсменки сделали групповое фото после финального этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария). На этот раз в кадр также попала еще одна украинка Ирина Геращенко.

Совместные фотографии у себя в соцсетях не выкладывали ни Магучих, ни Геращенко, ни Ласицкене. Однако кадр все равно разлетелся по Сети благодаря австралийке Элинор Паттерсон, которая запостила его в Instagram.

instagram.com/eleanorpatterson

"Молодец, здравый смысл не потерян", "Враг подкрался незаметно, опять у кого-то бомбанет", "Какие хорошие девочки, пусть вам всем везет", - прокомментировали подписчики фотографию.

Нашлись и те, кто раскритиковал украинских легкоатлеток за это фото.

"Осознаете ли Вы, какую именно картину показываете всемирному сообществу? Вы отрицаете войну на Востоке Украины? Вы поддерживаете Россию? Вам совершенно безразлично на всех убитых русскими наемниками украинских солдат? Таким образом вы подставляете Украину. Хотелось бы, чтобы Вы это поняли", - разнесли Магучих в комментариях.

Отметим, что Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Ярослава покорила планку 2.03 метра, повторив свой лучший результат в сезоне. Геращенко взяла высоту 1.96 метра и стала четвертой. Выиграла соревнования Ласицкене с мировым рекордом сезона - 2.05 метра.

Напомним

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее на защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку