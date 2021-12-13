Опять за старое: Луческу разнес судейство после матча с "Зарей"

Опять за старое: Луческу разнес судейство после матча с "Зарей"

Наставник "бело-синих" считает, что рефери должен был назначить пенальти в ворота луганчан.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу остался недоволен работой арбитров в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против луганской "Зари".

По мнению румынского специалиста, судейская бригада допустила ошибку, когда не поставила пенальти в ворота команды Виктора Скрипника якобы за фол на капитане "бело-синих" Сергею Сидорчуку.

"По моему мнению, был пенальти на Сидорчуке, который арбитр не назначил. В матче с "Ворсклой", в котором мы потеряли очки, за фол того же Сидорчука пенальти поставили в наши ворота, а здесь - наоборот", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

К тому же, наставник киевлян отметил, что его команде не хватило везения, чтобы одержать победу.

"Да и удача была не на нашей стороне. От чрезмерного желания забить ребята суетились и принимали неправильные решения. В то же время я не могу упрекнуть команду в отсутствии желания победить. Слишком большая интенсивность была в чужой штрафной - я наоборот из бровки им кричал, чтобы они спокойнее действовали, чтобы принять правильное решение", - сказал Луческу.

Поединок "Динамо" - "Заря" завершился боевой ничьей - 1:1. На гол Виталия Буяльского гости ответили мячом Аллахьяра Сайядманеша.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Заря - 1:1. Обзор матча

"Динамо" ушло на зимнюю паузу на втором месте в Чемпионате Украины с 45 очками. "Бело-синие" уступают "Шахтеру" два балла.

"Заря" отправилась зимовать на четвертой позиции в УПЛ, имея 36 очков.

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