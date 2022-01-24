Опыт против молодости: известный украинский боксер узнал имя следующего соперника

Опыт против молодости: известный украинский боксер узнал имя следующего соперника

Опытный Виктор Постол проведет первый поединок за полтора года.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол проведет бой против американца Гарри Антуана Расселла.

Как сообщает BoxingScene, поединок 38-летнего украинца по кличке "Ледяной человек" с 25-летним представителем США состоится 26 февраля в андеркарде битвы Криса Кольберта и Роджера Гутьерреса на Showtime.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 30 августа 2020 года, Постол проиграл по очкам американцу Хосе Рамиресу и не сумел завоевать титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе.

За свою длительную карьеру Постол провел 34 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 31 победу (12 - нокаутом) и потерпел 3 поражения.

В 2015 году Виктор завладел титулом WBC в первом полусреднем весе, но уже в следующем году потерял его в результате поражения от американца Теренса Кроуфорда.

Будущий соперник украинца Гарри Антуан Рассел остается непобедимым на профессиональном ринге. До этого американец в мае прошлого года победил Джованни Сантьяго из Пуэрто-Рико.

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