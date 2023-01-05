Опытная украинская теннисистка в напряженной дуэли вышла в полуфинал турнира в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в полуфинал турнира ITF W60 в австралийской Канберре.

В четвертьфинале 33-летняя украинка (№137 WTA) обыграла соперницу из Германии Еву Лис (№127 WTA), которая является уроженкой Киева. Когда ей был один год, родители будущей теннисистки переехали в Германию.

Поединок длился ровно 2 часа и завершился победой Цуренко по итогам трех сетов – 2:6, 7:5, 3:6.

В течение матча Леся допустила 7 двойных ошибок, проиграла 4 гейма на своей подаче и сделала 7 брейков.

Отметим, что Цуренко впервые с 2020 года сыграет в полуфинале теннисного турнира. В последний раз она доходила до этой стадии на соревнованиях WTA 125 в Индиан-Уэллсе.

За выход в финал Леся поборется против шестой сеяной на турнире, британки Джоди Беррейдж

(№131 WTA). Этот матч запланирован на 6 января.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк обыграла чемпионку Wimbledon и пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия).

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