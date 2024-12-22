Организатор боя Усик – Фьюри назвал условие для проведения объединительного поединка украинца с Дюбуа

Александр может попытаться вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал возможность проведения объединительного поединка между обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

После победы украинца над Тайсоном Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на поединок.

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Александр принял вызов и попросил Аль аш-Шейха, организовавшего оба поединка Усика против "Цыганского короля", устроить ему бой с Дюбуа.

В ответ Турки согласился взяться организовывать поединок Усика против Дюбуа, но при одном условии – сначала британец должен защитить пояс IBF в бою с новозеландцем Джозефом Паркером, который запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

Кроме того, Аль-Аш-Шейх заявил, что также хочет организовать бой Фьюри против Энтони Джошуа.

"Усик победил Фьюри. По моим подсчетам он выиграл на четыре раунда больше. Тайсон провел потрясающий бой, но это бокс, где есть победитель и проигравший.

Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть бой Даниэля с Усиком. И я хочу увидеть поединок Тайсона, возможно, с Джошуа. Мы решим", – сказал Турки в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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Следует отметить, что в потенциальном бою между Усиком и Дюбуа на кону снова будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Благодаря победе над Фьюри в первом поединке, который состоялся в ночь на 19 мая 2024 года, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

Однако потом Александру пришлось отказаться от титула IBF, а следовательно потерять звание "абсолюта". Теперь поясом IBF владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав другого британца Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

Позже WBA выступила с официальным заявлением, констатировав, что попадание Дюбуа ниже пояса было нарушением правил и после детального изучения апелляции постановила, что результат чемпионского боя остается в силе.

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