Организатор боя Усик – Фьюри предложил Владимиру Кличко вернуться на ринг ради титула

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх обратился к экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимира Кличко с предложением вернуться в профессиональный бокс.

Организатор боя между украинским обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри заявил, что хотел бы снова увидеть 48-летнего Владимира в ринге и готов организовать для него чемпионский поединок.

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"Хочу увидеть тебя в ринге еще раз. Чтобы у тебя был шанс снова стать чемпионом мира. Увидим, каким будет результат боя Тайсона Фьюри и Александра Усика, каким будет результат боя Даниэля Дюбуа.

Я буду просить, чтобы WBC, IBF, WBA, WBO дали тебе шанс достичь этой мечты", – приводит слова функционера Fight Hub TV.

Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. Перед этим он в 2015 году проиграл единогласным решением судей Тайсону Фьюри и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

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