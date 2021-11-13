Организатора полета, в котором погиб футболист Эмилиано Сала, приговорили к заключению

Бизнесмен Дэвид Хендерсон в ближайшие 18 месяцев проведет в тюрьме.

Организатор полета, в результате которого погибли аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, бизнесмен Дэвид Хендерсон приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Как сообщает BBC, суд вынес такой приговор после того, как было установлено, что он намеренно нарушил правила управления гражданской авиации "в целях получения прибыли".

67-летний Дэвид Хендерсон был признан виновным в неосторожности и создании угрозы безопасности полета. Хендерсон также признался в попытке организовать полет для пассажира без разрешения.

21 января 2019 года, 28-летний аргентинский футболист Эмилиана Сала и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон погибли после падения самолета, который перевозил игрока в новый клуб "Кардифф Сити".

и 59-летний пилот погибли после падения самолета, который Обломки транспортного средства Piper PA-47 Malibu были найдены на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси.

7 февраля спасательная группа вытащила тело Салы, а уже на следующий день полиция официально признала гибель аргентинского футболиста. Тело пилота так и не обнаружили.

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