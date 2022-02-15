Организаторы Олимпийских игр-2022 изменили регламент под 15-летнюю российскую фигуристку, употреблявшую допинг

Это уже, мягко говоря, несколько странно.

Только что завершилась короткая программа по фигурному катанию у девушек, которая проходила в рамках Олимпийских игр-2022 .

В ней участвовала 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, которая совсем недавно была поймана на употреблении запрещенных веществ. Впрочем, вместо отстранения от соревнований юная спортсменка выступила на льду. Валиева по итогам программы заняла первое место, набрав 82,16 балла.

Как известно, недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS ) принял решение, что представительница ОКР сможет продолжать выступления на Олимпиаде и принять участие в дальнейших видах программы. Зато, еще дальше пошли организаторы ОИ-2022, которые даже изменили правила.

Так, по итогам короткой программы в произвольную программу смогли выйти 25 фигуристок, то есть на одну больше обычного. Выходит, организаторы оставили Валиевой право участвовать в соревнованиях и даже бороться за медали, а другим командам оказали своеобразную услугу в виде дополнительного места в финале.

"Квалификационное правило: 25 лучших фигуристов после короткой программы (SP) переходят в следующий этап, если Камила Валиева (ОКР) занимает 1-24 место после SP. Если нет, то квалификационное правило с 24 лучшими фигуристами после SP останется", — говорится в сообщении на официальном сайте соревнований.

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