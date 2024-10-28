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Организаторы "Золотого мяча" отреагировали на решение "Реала" бойкотировать церемонию

Организаторы "Золотого мяча" отреагировали на решение "Реала" бойкотировать церемонию

"Золотой мяч" / Фото: Associated Press

Позицию испанского клуба назвали "непонятной".

Организаторы "Золотого мяча-2024" прокомментировали решение мадридского "Реала" бойкотировать торжественную церемонию, которая 28 октября проходит в парижском театре Шатле.

"Позиция "Реала" непонятна", – цитирует организаторов AS со ссылкой на EFE. Также они утверждают, что клубу не сообщали о результате голосования.

Ранее СМИ сообщили, что ни один из представителей "Реала" не прибудет на церемонию из-за того, что главный приз не получит форвард команды Винисиус Жуниор.

По информации AS, обладателем "Золотого мяча" станет испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Церемония вручения "Золотого мяча" началась в 20:00 по киевскому времени.

Кроме приза лучшему футболисту мира, также будут вручены награды в ряде других номинаций. Так, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оказался среди претендентов на звание лучшего вратаря 2024 года.

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Именно Месси принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных "Золотых мячей" – он получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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