Осечкой "Динамо" не воспользовались: "Шахтер" не сумел обыграть "Карпаты" в УПЛ (видео)

"Горняки" во второй раз подряд потеряли очки в чемпионате Украины.

"Шахтер" сыграл вничью с "Карпатами" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи "горняки" нанесли 12 ударов против шести у "львов" (в створ ворот – 6:5), однако ни одна из команд забить хотя бы один гол так и не смогла.

"Шахтер" во второй раз подряд потерял очки в чемпионате Украины. В прошлом туре донецкий клуб не сумел обыграть "Кривбасс" (1:1).

Обзор матча "Карпаты" – "Шахтер"

Таким образом, "оранжево-черные" не воспользовались ошибкой "Динамо", которое в этом туре потеряло очки в голевой перестрелке с "Зарей" (2:2).

"Шахтер" (41 балл) с матчем в запасе продолжает занимать третье место в УПЛ. Команду Марино Пушича опережают "Динамо" (51 очко) и "Александрия" (47 пунктов).

"Карпаты" располагаются на седьмой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Шахтер" 29 марта на выезде сыграет против "Оболони", а "Карпаты" днем позже примут "Черноморец".

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