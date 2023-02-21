Оседлал и поцеловал соперника: в Англии футболист отличился чрезвычайно курьезным фолом (видео)

Люк О'Найн повеселил соцсети своей выходкой во время матча.

Очень смешной эпизод случился в поединке 33-го тура Чемпионшипа (второй по рангу дивизион чемпионата Англии – прим.) между "Сандерлендом" и "Бристоль Сити".

Полузащитник "черных котов" Люк О'Найн, который вышел на замену, оригинальным способом сорвал атаку команды соперника.

Игрок "Сандерленда" буквально оседлал футболиста "Бристоль Сити" Алекса Скотта, двигавшегося с мячом в центре поля. Более того, О'Найн не только запрыгнул сзади на соперника, но и поцеловал его в затылок.

Отметим, что за такое поведение рефери показал Люку желтую карточку.

После матча О'Найн запостил в соцсети видео этого инцидента и добавил иронический комментарий.

"Тогда мы все поняли, что я идиот. Что ж, давайте еще немного повеселимся... Лучшая видеонарезка или комментарий выиграет футболку "Сандерленда", которую подпишут все ребята", – написал О'Найн в Twitter.

Прямо это, мы все established I'm an idiot So lets have some more fun .... Опубликовано в Luke O'Nien (@LukeONien) 19 Feb 2023

Поединок "Сандерленда" и "Бристоль Сити" завершился вничью 1:1 .

После 33-го тура "Сандерленд" (49 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и сохраняет шансы повыситься в элиту. "Бристоль Сити" с 41 баллом идет на 15-й позиции.

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