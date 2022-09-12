"Ошибка, которую еще можно исправить": Шевченко и другие легенды украинского футбола призвали боснийцев отказаться от матча с РФ

Легендарные украинские футболисты и тренеры обратились к игрокам и тренерскому штабу Боснии и Герцеговины с призывом не допустить проведения товарищеского матча со сборной России.

Так, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой страны-агрессора, которая должна состояться 19 ноября. Впрочем, эта новость мгновенно вызвала негодование мирового сообщества.

Одними из тех, кто призвал боснийцев отказаться от контрольного спарринга с РФ, стали такие выдающиеся футболисты, как Андрей Шевченко. Олег Блохин и Игорь Беланов (все трое являются обладателями "Золотого мяча", прим.), а также тренеры — Анатолий Демьяненко, Олег Протасов и Алексей Михайличенко.

"Уважаемые коллеги! Друзья!

Матч между сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины, состоявшийся 16 ноября 2021 года в вашей стране, является для нас воспоминанием из мирной жизни. Ведь именно этот поединок стал для нашей команды последним перед началом полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, которое началось 24 февраля 2022 года.

Уже более полугода у украинских команд, в том числе и главной сборной Украины, нет возможности сыграть в своей стране ни одной международной игры. И все это из-за агрессии россии. Также Украину вынуждены были покинуть миллионы наших граждан. Преимущественно женщины и дети. Мы благодарны Боснии и Герцеговине, что она стала приветливым домом для части из них!

Десятки тысяч среди тех, кто остался или не успел уехать, были убиты и ранены. Тысячи людей на оккупированной россией территории Украины были замучены. Сейчас жилые кварталы наших городов находятся под постоянной бомбардировкой российской армии. Вся территория нашей страны под постоянными ракетными обстрелами россиян, ежедневно гибнут мирные жители, дети, а на фронте ведутся ожесточенные бои.

Мы соперничаем с огромной военной армадой, которая хочет банально уничтожить нашу страну. И, что важно, мы соревнуемся не только за Украину. Мы боремся за будущее всего демократического, цивилизованного мира, к которому принадлежит Босния и Герцеговина. Поэтому мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после столь продолжающихся в Украине трагических событий ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной России — сборной страны-агрессора — товарищеский матч.

Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с командой страны-агрессора является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить! Поэтому призываем вас отказаться от участия в футбольном матче со сборной России! Отказаться ради остановки военной агрессии против Украины и ради будущего демократической Европы!", — говорится в заявлении легенд украинского футбола на сайте УАФ.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.