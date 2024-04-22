Ошибка Лунина и незасчитанный гол: "Реал" вырвал победу над "Барселоной" в Эль Классико (видео)

Гол Беллингема в компенсированное время позволил мадридцам триумфовать в зрелищной игре против каталонцев.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле победил "Барселону" в центральном матче 32-го тура испанской Ла Лиги. Эль Классико на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде закончилось со счетом 3:2 .

Каталонцы вышли вперед в самом начале поединка. На 6-й минуте Лунин ошибся на выходе после подачи Рафиньи с углового, позволив Андреасу Кристенсену на дальней штанге головой направить мяч в ворота.

На 18-й минуте "сливочные" отыгрались. Винисиус Жуниор реализовал пенальти, назначенный арбитром за фол Пау Кубарси против Лукаса Васкеса в штрафной "сине-гранатовых".

На 28-й минуте в матче произошел еще один довольно спорный эпизод. После прострела с углового с правого фланга 16-летний вингер "блаугранас" Ламин Ямал на ближней штанге нанес удар, но Лунин спас "Королевский клуб", выбив мяч прямо из линии ворот.

Видеоассистенты рефери (VAR) долго просматривали повторы, пытаясь определить, пересек ли мяч линию ворот "Реала". Усложнил им эту задачу тот факт, что в испанском чемпионате до сих пор нет системы автоматической фиксации пересечения мячом линии ворот. Тем не менее, арбитры приняли решение в пользу мадридского клуба и не засчитали гол.

Во втором тайме подопечные Хави снова повели в счете. На 69-й минуте Фермин Лопес добил мяч в ворота после того, как Лунин отбил перед собой прострел Ямала с правого угла штрафной площадки.

Однако подопечные Карло Анчелотти быстро восстановили паритет в матче. На 73-й минуте Лукас Васкес замкнул прострел Винисиуса с левого фланга точным ударом в ближний угол.

Развязка этого напряженного противостояния наступила в компенсированное время. На 90+1-й минуте Джуд Беллингем на дальней штанге вколотил мяч под перекладину после прострела Лукаса Васкеса с правого фланга.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Реал" (81 очко) укрепил свое лидерство в Ла Лиге, за шесть туров до конца чемпионата мадридцы опережают "Барселону" на 11 баллов.

В следующем туре Примеры "бланкос" 26 апреля на выезде сойдутся с "Реалом Сосьедад", а каталонцы 29 апреля примут "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.

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