Оштрафовали и отобрали домашних любимцев: одноклубника Ярмоленко наказали за избиение кота

Курт Зума в ближайшее время точно не увидит своих кошек.

Футболиста лондонского " Вест Хэма " Курта Зума оштрафовали на 250 тысяч фунтов за жестокое отношение к домашнему любимцу.

Об этом сообщает Sky News.

Около 200 тыс. человек подписали в интернете петицию с требованием привлечь футболиста к ответственности в соответствии с законом (за насилие над животными в Британии предусмотрены серьезные штрафы и тюрьмы на срок до 5 лет).

Деньги по штрафу Зума – эквивалент двухнедельной зарплаты центрбека "молотобойцев" – пойдут на благотворительность в поддержку животных.

Кроме штрафа Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) конфисковало у футболиста обоих кошек. В RSPCA заявили, что кошки были осмотрены ветеринарами, их здоровью ничего не угрожает.

В этом сезоне на счету Зума 15 игр во всех турнирах и один забитый гол;

Он стал игроком "молотобойцев" летом 2021 года, когда за 35 млн евро перебрался из "Челси". "Вест Хэм" заплатил 35 миллионов евро за переход Зума.

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