Оскорбил арбитра: главная звезда "Барселоны" получил "бан" на три матча чемпионата Испании

Форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски получил дисквалификацию на три матча чемпионата из-за своего ненадлежащего поведения во время поединка 14-го тура испанской Ла Лиги против "Осасуны".

Игра завершилась волевой победой "сине-гранатовых" со счетом 1:2, а также запомнилась удалениями Левандовски и Жерара Пике, умудрившегося получить красную карточку, не выходя на поле.

Как сообщает издание Marca, польский нападающий наказан за оскорбительный жест в адрес арбитра после удаления.

В свою очередь, Пике получил дисквалификацию на четыре матча за то, что со скамейки запасных оскорблял судейскую бригаду. Однако вряд ли его будет беспокоить этот "бан", ведь ранее испанский защитник объявил о завершении карьеры и провел свой последний матч.

Напомним, на перерыв, связанный с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре, каталонцы ушли в статусе лидера Примеры. Подопечные Хави Эрнандеса опережают мадридский "Реал" на два балла.

Читайте также:

"Такого позора мне не нужно": отец футболиста сборной Украины рассказал о жизни в оккупированном Херсоне

Одного из лучших бомбардиров АПЛ обвинили в игре на тотализаторе: подробности скандала

Сборная Франции потеряла еще одного важного футболиста перед ЧМ-2022: что случилось