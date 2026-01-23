Оскорбил Украину: УЕФА отреагировал на позорный поступок натурализованного российского футзалиста

УЕФА / © Associated Press

УЕФА открыл дисциплинарное производство касательно позорного поступка натурализованного сборной Армении россиянина Дениса Неведрова на Евро-2026 по футзалу.

Об этом сообщили Tribuna.com в Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая ранее обратилась в УЕФА с требованием применить санкции против игрока.

После сенсационной победы армян над украинцами (2:1) в матче первого тура группового этапа Неведров во время празднования на площадке прокричал в камеру "Лохи, Украина. Лохи, н***й".

Неведров является российским футзалистом, натурализованным в 2021 году. С тех пор он выступает за Армению. На клубном уровне 31-летний игрок защищает цвета "Тюмени" в РФ.

Следующий матч на Евро-2026 по футзалу сборная Украины проведет в воскресенье, 25 января, против Литвы. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.