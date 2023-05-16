Оскорбил женщину-арбитра: форвард "Динамо" Ванат получил дисквалификацию за сексизм

Владислав Ванат наказан из-за своей критики судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат получил 3-матчевую дисквалификацию за свои сексистские слова об арбитрине Екатерине Монзуле после матча 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Ингульцом".

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Еще на две игры 21-летнего нападающего "бело-синих" отстранили условно. Кроме того, столичный клуб обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

4 марта 2023 года "Динамо" в Киеве потерпело сенсационное поражение от "Ингульца" со счетом 0:2 . После матча Ванат заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры.

"Вратарь "Ингульца" в том моменте спас свою команду, поэтому это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топчемпионате, чтобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах "Динамо", – сказал Владислав.

В этом сезоне Ванат провел 35 поединков за киевский клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал три голевые передачи.

За четыре тура до завершения чемпионата "Динамо" занимает четвертое место в УПЛ. Отставание "бело-синих" от идущей третьей "Зари" составляет 8 очков.

Следующий матч подопечные Александра Шовковского, исполняющего обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу находится на больничном, сыграют 20 мая на выезде с "Александрией".

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