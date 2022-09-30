Оскорблял полицейских и помочился в камере: чемпиона мира по боксу приговорили к заключению

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Джей Опетая попал в громкий скандал. Австралийский боксер был арестован в ночном клубе, после чего продолжил агрессивно вести себя в полицейском участке.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая получил два года тюрьмы условно из-за дебоша, который он устроил летом этого года.

Как сообщает The Australian, 14 августа 27-летний боксер был арестован полицией возле одного из ночных клубов Сиднея. Спортсмен поссорился с кем-то в заведении и стал вести себя слишком агрессивно.

Спортсмен попытался силой прорваться через 5 охранников, попросивших его покинуть ночной клуб. Не угомонился Опетая даже по прибытии правоохранителей. Сообщается, что боксер оскорблял копов с применением ненормативной лексики. Джея доставили в отделение полиции и посадили в камеру для задержанных, где он тоже не успокоился: бил кулаками в дверь и даже помочился на скамью.

Накануне прошло судебное слушание по делу австралийского боксера. Адвокат спортсмена утверждал, что Джей ни разу не употреблял алкоголь, но в ту ночь не сдержался и его понесло. В итоге австралийца приговорили к 2 годам тюрьмы условно.

За свою карьеру Опетая провел 22 поединка на профессиональном ринге и все выиграл (17 - нокаутом).

В последнем бою в июле 2022 года он решением судей победил Мариса Бриедиса и отобрал у латвийца титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.

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