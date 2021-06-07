Ослабление карантина: как будут проводить спортивные соревнования и станут ли пускать болельщиков

Ослабление карантина касается и проведения массовых спортивных мероприятий
Кабинет министров ослабил карантин. Это касается и проведения спортивных соревнований.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Отныне разрешено проведение массовых мероприятий без ограничений по количеству лиц при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.
Если тестов или подтверждения вакцинации нет, спортивные мероприятия и матчи игровых видов спорта могут происходить с рядом требований:
- наполненность сооружений не более чем две трети мест,
- соблюдение участниками санитарных и противоэпидемических мероприятий и ежедневный контроль за состоянием здоровья участников.
В закрытых помещениях или на открытом воздухе массовые мероприятия разрешаются, если размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом, а также с участием не более одного человека на 4 кв. м.
"Ослабление будут действовать только в "желтой" зоне. В "красной" и "оранжевой" возможные дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Напомним, что заведениям питания позволили работать круглосуточно, проводить банкеты и корпоративы.