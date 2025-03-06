Основной футболист "Динамо" травмировался перед матчами сборной Украины за выход в элиту Лиги наций

Александр Тымчик пропустит ближайшие поединки "бело-синих" и рискует не сыграть за национальную команду против бельгийцев.

Правый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик получил повреждение и не поможет столичному клубу в ближайших матчах.

Как сообщила пресс-служба "бело-синих", 28-летний украинец травмировался на тренировке во время подготовки к поединку 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против ЛНЗ.

Александр не отправился вместе с командой в Черкассы на игру. Клубные врачи диагностировали у Тымчика мышечную травму. Скорее всего, он пропустит несколько ближайших матчей.

Отметим, что Тымчик является игроком сборной Украины. Уже в этом месяце команда Сергея Реброва посоревнуется с Бельгией в плей-офф за право играть в элитном дивизионе Лиги наций.

Поединки запланированы на 20 и 23 марта. Первая встреча будет номинально домашней для украинцев и состоится в испанском городе Мурсия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат мира-2026.

Читайте также:

Сборная Украины узнала место в рейтинге ФИФА по итогам 2024 года

Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Карта Украины без Крыма: в ФИФА отреагировали на скандальную ошибку