Основной игрок "Реала" получил тяжелую травму и перенесет операцию

Защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао получил тяжелую травму во время домашнего матча 13-го тура испанской Ла Лиги с "Осасуной".

Как сообщил официальный сайт "Королевского клуба", у 26-летнего бразильца диагностирован полный разрыв крестообразной связки колена.

Также отмечается, что у Милитао повреждение мениска на обеих ногах. В ближайшие дни он будет прооперирован.

Это уже не первая серьезная травма бразильца в карьере. В августе 2023 года он также порвал "кресты" и вернулся на поле только в апреле 2024 года.

Милитао был заменен на 30-й минуте матча с "Осасуной", в котором мадридский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0. В этом поединке украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин отметился голевой передачей.

После этой победы "Реал" (27 очков) продолжает занимать второе место в Примере и сократил отставание от лидера "Барселоны" до шести баллов.

В следующем туре чемпионата Испании, который запланирован уже после международной паузы, "Реал" 24 ноября на выезде сыграет с "Леганесом".

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