Основной вратарь "Динамо" и сборной Украины перенес операцию: известны сроки восстановления

Бущан получил травму в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче", который состоялся 8 сентября в Стамбуле.

Как сообщил официальный сайт бело-синих, в понедельник, 12 сентября, Георгия прооперировали.

Согласно прогнозам клубных врачей, на восстановление 28-летнему голкиперу понадобится минимум один месяц.

Добавим, что травма Бущана - это потеря не только для "Динамо", но и для сборной Украины. В сентябре команда Александра Петракова проведет заключительные поединки Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией - 24-го.

В первом туре группового этапа Лиги Европы "Динамо" досадно уступило "Фенербахче" (2:1), пропустив решающий гол уже в компенсированное ко второму тайма время.

"Фенербахче" (2:1), пропустив решающий гол уже в компенсированное ко второму тайма время. Второй матч группового этапа ЛЕ подопечные Мирчи Луческу проведут в четверг, 15 сентября. Соперником "бело-синих" станет кипрский клуб А:К Ларнака. Встреча в Кракове начнется в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что в матче с "Фенербахче" ужасную травму получил еще один игрок "Динамо" - полузащитник Николай Шапаренко. Из-за разрыва передней крестообразной связки коленного сустава он проведет вне игры около шести месяцев.

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