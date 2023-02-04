Основной вратарь "Динамо" и сборной Украины перенес операцию: стали известны сроки восстановления

Георгий Бущан вынужден был пропустить контрольные матчи киевлян в Турции.
Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перенес вынужденное хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи.
Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
Операция, на которую Георгий улетел в Мюнхен, была успешной. На восстановление после операции 28-летнему голкиперу понадобится около полутора месяцев.
Отметим, что Бущан пропустил первые спарринги "Динамо" на сборах в Турции из-за воспаления ахиллова сухожилия.
В начале сентября прошлого года в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против "Фенербахче" Бущан повредил колено, после чего вратаря успешно прооперировали в Барселоне.
В этом сезоне Георгий провел за "бело-синих" девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и дважды отыграл на "ноль".
- Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.
- Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.
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