Основной вратарь "Реала" обратился к Лунину после четырех пропущенных голов в Эль Классико

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа обратился к украинскому голкиперу Андрею Лунину после матча 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25 против "Барселоны".

Бельгиец поддержал своего коллегу по амплуа, который пропустил четыре гола от каталонского клуба. Команда Ханси Флика на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде уничтожила "сливочных" со счетом 0:4 .

"Ты не виноват в голах, их все невозможно было отбить", – сказал Куртуа украинцу в раздевалке "Реала" после игры, сообщает Defensa Central.

Отметим, что Лунин занял место в воротах "Королевского клуба" из-за травмы Куртуа. Для украинского голкипера это был третий матч за "бланкос" в этом сезоне.

Не исключено, что 25-летний украинец сыграет еще в нескольких следующих поединках "Реала", пока Куртуа полностью не восстановится после повреждения. Впереди у мадридцев матчи с "Валенсией" (2 ноября) и "Осасуной" (9 ноября) в Ла Лиге, а также против "Милана" (5 ноября) в Лиге чемпионов.

После поражения в Эль Классико подопечные Карло Анчелотти с 24 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание "Реала" от лидера "Барселоны" выросло до 6 баллов.

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