Основной вратарь сборной Украины согласовал личный контракт с финалистом Лиги чемпионов – СМИ

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин может перебраться к "нерадзурри".

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин согласовал личный контракт с миланским "Интером".

Об этом сообщил авторитетный журналист Николо Скира в Twitter.

По его информации, 21-летний украинский голкипер достиг принципиальной договоренности с итальянским клубом по поводу 5-летнего контракта – до 2028 года.

"Нерадзурри" попытаются подписать Трубина, если основной вратарь команды Андре Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что миланский гранд уже встречался с представителем украинского голкипера.

Сообщается, что Трубин является одним из нескольких приоритетных кандидатов "Интера" на вратарскую позицию в связи с возможной продажей Андре Онаны в "Манчестер Юнайтед" и неопределенностью касательно нового контракта второго голкипера "нерадзурри" Самира Хандановича.

Ранее СМИ сообщали, что "Шахтер" хочет получить за трансфер Трубина 40 миллионов евро. Контракт Анатолия с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими".

Недавно Трубин в составе украинской "молодежки" (U-21) дошел до полуфинала Евро-2023. До этого он защищал ворота главной национальной команды в июньских матчах. На счету Анатолия уже семь поединков за взрослую сборную "сине-желтых".

Напомним, "Интер" является финалистом Лиги чемпионов прошлого сезона. В решающем матче миланцы минимально уступили "Манчестер Сити".

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