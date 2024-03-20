"Особая радость": Андрей Шевченко поздравил сына с дебютом в составе юношеской сборной Украины (фото)

Глава УАФ не обошел вниманием победный поединок сборной Украины U-19 против Северной Македонии.

Легендарный футболист, бывший главный тренер сборной Украины, а ныне глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал дебют своего сына Кристиана за юношескую национальную команду (U-19).

В среду, 20 марта, сборная Украины U-19 победила сверстников из Северной Македонии (2:0) в стартовом матче элит-раунда квалификации к Евро-2024.

В поединке с македонцами Кристиан вышел на замену на 79-й минуте. Это была его первая игра за национальную команду. Ранее 17-летний нападающий английского "Уотфорда", который родился в Лондоне, получил украинский паспорт.

После завершения встречи с македонцами Андрей Шевченко опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с сыном, одетым в форму украинской сборной.

"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе. Благодарю Дмитрия Михайленко и его ребят.

Особая радость – поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", – написал Шевченко-старший.

Отметим, что Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет.

Помимо Северной Македонии, соперниками сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на Евро-2024 являются Латвия и Швейцария. Следующий матч "сине-желтые" сыграют в субботу, 23 марта, против латвийцев.

Для выхода на континентальное первенство украинцы должны занять первое место в своей группе.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяйке, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая состоится 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-17 разгромила Словакию и вышла в финальный турнир Евро-2024.

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